Kõik isad koos lastega – teile on isadepäeval T1 of Malli vaaterattal sõit tasuta! 

T1 Mall , täna, 16:23

T1 Mall of Tallinn pakub 8. novembril tähistataval isadepäeva kõikidele isadele koos lastega võimalust vaadata tavapärasest palju kaugemale. Nimelt on T1 Mall of Tallinna sünnipäeva raames võimalik isadel koos lastega teha tasuta tiir T1 katusel asuval vaaterattal.