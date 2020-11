HÄÄLED KUULDAVAKS | Homoseksuaalne nooruk: meid on palju rohkem, kui arvate! Enamikku te lihtsalt ei tunne ära 

„Meedias näidatakse ju stereotüüpi: needitud, värvitud ja vahest ehk kentsaka stiiliga noori. Enamikku lesbisid ja geisid ei tunnegi paljud tegelikult ära, sest nad on täiesti tavalised inimesed. See võib olla kes iganes – üks su lastest või kõige macho’likum kolleeg,“ selgitab 26aastane Erkki (nimi muudetud). LGBT+ (lesbide, geide, biseksuaalide, transsooliste + muude seksuaal- ja soovähemuste) kogukonnas on Erkki sõnul vähe neid, kes julgeksid näiteks samasooliste abielu küsimuses avalikult oma nime ja näoga rääkida. Ta tunnistab, et ei võta ka ise piisavalt sõna ja pigem väldib sõimu, mis sellega kaasneks.