Mart Soidro | Pilved murdmaameeste pea kohal 

Mis selles naljakat on, võib mõni spordikauge lugeja küsida. Asi on nimelt selles, et pärast Mati Alaveri, Andrus Veerpalu ja Jaak Mae taandumist, on hooaja hakul saanud suusatajate eestkõnelejaks Aivar Rehemaa. Muidugi on see puhas juhus, et mõni nädal hiljem, pärast murdmaameeste esimesi ebaõnnestumisi, annab Mart Juurele sama ambitsioonika intervjuu juba Kevin Uljaste. Mitte spordikülgedel, hoidku jumal selle eest, vaid Postimehe huumorilisas „Juurikas”.