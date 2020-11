VIDEOINTERVJUU | Mart Haber ja Taivo Piller isadusest: inimesed on väga toetavad, nii paljud on tulnud juurde ja öelnud häid sõnu

Ettevõtjatest abielupaar Mart Haber ja Taivo Piller tähistas äsja oma kaksikute Hilda ja Huberti teist sünnipäeva. Nüüd on isadepäev ukse ees. „Kindlasti läheme vanaisale külla. Meie peres alati tähistati isadepäeva, viisime isale lilli, sõime koos. Kindlasti teeme nii ka tänavu,“ räägivad nad oma plaanidest. Ja ka sellest, mis tunne on geipaarina lapsi kasvatada.

Mis tunne on isa olla?

Mart: Väga mõnus tunne, nagu teisiti ei saakski olla, väga hea ja õige.

Taivo Piller: Tunne on väga tore.

Taivo, oled öelnud, et sa poleks seda laste saamise teekonda üksi ette võtnudki.

Taivo: See oli ka paberimajanduse poole pealt nii keeruline, ma ei oleks osanud kõike seda läbi teha. Kõik on juriidilise poole pealt nii kaitstud ja seal on niivõrd palju erinevad nüansse, mida on vaja läbi mõelda, mis on olulised. See on väga keerukas protsess.

Mart: Seal on kõik täiesti lõpuni detailideni ära määratud - näiteks mis saab lastest siis, kui me ära sureme.

Mis siis saab?