TEE JÄRELE: Noorkokk 2020 Carina-Elisabeth Hade jagab oma lemmikkoogi retsepti 

Kokandusvõistlused on omamoodi sport

Noorkokk 2020 tiitlipretendendid pidid võistlusel valmistama piduliku isutekitaja, broileriliha ja subprodukte sisaldava pearoa ning magustoidu, milles on kasutatud Fazeri riivleiba ning meetooteid. Carina-Elisabethi sõnul tähendab võistlusteks ettevalmistamine menüü koostamise tehnika lõputut detailideni lihvimist. „Menüüd muutsime vist umbes viis korda, sest ikka tuli öösel ideid, mida veel paremini ja teistmoodi teha. Lõpuks juhendaja Õnnela ütles, et aitab, magage öösel,“ meenutab ta.

Väga suureks abiks oli presidendi peakokk Taigo Lepik, kes on ise kokandusvõistlustel võistelnud, aga ka žüriilaua taga istunud. „Tema andis meie menüüle viimase lihvi ja aitas toitude nimed paika panna. Võistlusel on oma spetsiifika, mida jälgitakse ja hinnatakse. Näiteks seda, et kanarullil oleks täidis täpselt keskel – kõik niisugused detailid peavad olema paigas. Kokk Markus Pärn jagas oma võistluskogemusi ning rõhutas tööplaani ja hügieeni tähtsust, mida boksikohtunikud jälgivad,“ kiidab Carina-Elisabeth ning lisab: „Muidugi on selle kõige taga meeskond ning mind on tohutult inspireerinud ja motiveerinud meie juhendaja Õnnela Muuga. Muidugi ka abikokk Hedi Haugas“.

Võistlusroad on apteegikaaluga kaalutud

Eelroaks valmistas Carina-Elisabeth suitsutatud kukeseene tartaleti juursellerikreemi, munakollase-flakey, marineeritud kuusevõrsete ja röstitud seedermänniseemnetega. „Selle roa inspiratsiooni sain juba suvel metsas jalutades, kui leidsin vahva peent niiti meenutava sambla. Korjasin seda ja uurisin Õnnela käest, kas sellest saaks süüa teha. Aga lõpuks toonisin selle spinatitolmuga ja samblast sai hoopis serveerimisalus. Sinna peale tuli köömnetest tartalett, mida küpsetasin kahe vormi vahel, et ei tekiks mulle. Tartaleti sees oli juurselleri püree. Proovisime ka pastinaaki, aga see jäi liiga magus. Peal olid marineeritud, kuivatatud ja suitsutatud kukeseened, munakollase flakey, seedermänni seemned ja kuusevõrsed,“ räägib ta.

„Tegelikult katsetasime ja proovisime kõikide roogadega palju variante ja tehnikaid – kogu meie menüü oli väga tehniline, kus igal grammil ja kraadil oli suur tähtsus. Lõpuks kaalusime juba mikrokaaluga. Õietolmu krõbediku juures oli see teema, et kui täpselt õigelt kraadilt maha ei võta, läheb mõruks. Semifreddo juures proovisime suhkruid ja mett, õietolmu kaalusime mirkokaaluga ning viimistlesime, et maitse ja tekstuur oleks ideaalne. Ja kui üks kohtunik ütles, et see on parim magustoit, mida ta saanud olen, oli see küll tohutu tunnustus.“

Mida noorkokad ise söövad