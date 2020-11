VIDEO | Ratas koroonapiirangutest: „Teatud regulatsioonid loomulikult tulevad.“  

Koroonaga on lood tõsised

Peaminister märkis, et nakatumisnumbrid on kiiresti tõusmas ja paari nädalaga võib olukord kujuneda kriisiks. „Siin on roll kõigil Eesti inimestel. Saate viirust takistada oma igapäevaste otsustega,“ ütles peaminister ja lisas, et ametkonnad annavad omalt poolt parima, et tavaelu võimalikult suures osas säiliks.

Kas on olukord nii halb, et piirangute tulek on kindel ja kokku peab leppima vaid selles, millised esimesena kehtestada? „Teatud regulatsioonid loomulikult tulevad ja seda me hakkame täna ja teisipäeval arutama. Soovime sekkuda nii vähe kui võimalik. Peame vaatama majandust. Meil ei ole soovi sulgeda plaanilist ravi ega haridust. Kuid lõppude lõpuks on kõige olulisem ikkagi inimeste elu ja tervis. Ma arvan, et peame üle vaatama ürituste piirarvud, igasugused jõulupeod peavad ära jääma. Ühistranspordis maski kandmist peab tõsiselt arutama. Samuti palun tööandjaid, et nad laseksid oma töötajatel võimalusel kaugtööd teha,“ vastas peaminister Ratas.

Ratas teatas, et valitsus otsustas tänasel istungil eraldada Tartu Ülikoolile reservist 880 000 eurot Covid-19 seireuuringu jätkamiseks 2020. aasta novembris ja detsembris. Uuringu eesmärk on jälgida, milline on koroonaviiruse tegelik levik ja epideemia kulg Eestis. Mailis Reps põhjendas uuringu vajalikkust sellega, et tulemused annaksid ülevaate, milline on koroonaviiruse levik ka nendes maakondades, kus ei toimu väga aktiivset testimist. Murekoht on Repsi sõnul selgelt Tallinn ja Harjumaa, kus paljud ei tea, kust nad viiruse külge said. „Teise olulise uuringuna tooksin välja reoveeuuringu. Me proovime teha valitsuses teaduspõhiseid otsuseid ja selleks on meil vaja neid andmeid,“ sõnas ta.

Reps rääkis ka haridusasutustest ja ministri sõnul ei ole valitsusel plaani lähiajal haridustegevust piirata ja koduõpet nõuda. „Pigem vastupidi. Oleme võtnud kõrgendatud seire alla liigse hariduse piiramise. Peame siin silmas otsuseid, mis on tehtud kooli juhtkonna poolt ja väga lühikese ette teatamisega. See lööb segi laste haridustee ja koduse pereelu. Me näeme, et sellised otsused on sageli terviseametiga kooskõlastamata ja ka hilisem seire ei ole kinnitanud suuremat asutusesisest nakatumist,“ kinnitas Reps.

Rahastusküsimuses vaadatakse üle põllumajandussektorid, mis koroonakriisi tagajärjel abi vajavad. Rahandusminister Helme märkis, et olulist rolli mängib see, et inimesed ei käi näiteks restoranides ja seega on kodumaise liha nõudlus vähenenud. Samuti ei ole põllumehed saanud stabiilselt teostada otsemüüki koolidele, mis on vahelduva eduga kaugõppel toiminud.