KAS TEADSID? Mobiiltelefonide kaasaegsed omadused, mis veel mõnikümmend aastat tagasi tundusid kui ulmefilm  

Ekraan – suur ja puutetundlik

Üks suurimaid muutusi mobiiltelefonide arengus on ekraani funktsionaalsus. Enne puutetundlikku ekraani tuginesid telefonide klaviatuurid T9-tehnoloogial, mis tähendas, et terve tähestik oli jagatud üheksa klahvi vahel, võimaldades sisestada lisaks numbritele ka tekste. Nende telefonide ekraan oli vaid väike ja passiivne osa telefoni korpusest. Uuel aastatuhandel ilmusid turule telefonid, millel olid juba 2,2 tollised ekraanid. Tol ajal peeti neid eriti suureks ja kaasaegseks uuenduseks, ehkki tänaste ekraanidega võrreldes on see peaaegu kolm korda väiksem.

Praegu on olemas juba puutetundliku ekraaniga telefonid, mis tunnevad ära isegi žeste ja võimaldavad seadet kaugjuhtida. Kaasaegse telefoni ekraan on klaviatuuri arvelt veelgi kasvanud ja katab nüüd peaaegu kogu seadme esikülje. Näiteks uuel Huawei P smart 2021 telefonil on 6,67-tolline ekraan, mis katab tervelt 90 protsenti seadme esiküljest. Lisaks on see äärmiselt kõrge Full HD kvaliteediga, nii et telefonis saab mugavalt videoid vaadata ja mänge mängida. Võrdluseks: kolmkümmend aastat tagasi tundus see täiesti võimatu.

Muudatused toovad aga kaasa ka uusi väljakutseid – tarbijate igapäevasele ekraani vaatamisele kulunud periood on aina kasvanud ja seetõttu peavad tootjad hoolitsema ka inimeste nägemise eest. Huawei P smart 2021 arendajad on paigaldanud telefoni ekraanile tõhusa sinise valgusfiltri, mis lülitatakse sisse funktsiooni Eye Comfort aktiveerimisega. Tänu sellele saab ekraani pikka aega vaadata silmi väsitamata.

Mitu kaamerat ühes seadmes