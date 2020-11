Taani hukkab koroonaviiruse tõttu 17 miljonit naaritsat 

Taanis Põhja-Jüütimaal ja mujal Euroopas on naaritsafarmides avastatud juba mitme kuu jooksul kahtlaseid koroonajuhtumeid. Taanis, mis on maailma suurim naaritsanaha tootja, levib nakkus aga kiiresti ja viis uue viirusetüve juhtumit tuvastati just naaritsafarmides. Võimude teatel on seal nakatunud 12 inimest.