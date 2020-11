Vaenuõhutamisjuhtum: politsei kuulas üle sea pea saatkondadele toonud mehe 

Islami keskuse ja kahe saatkonna juurde sea pea viinud mees võttis ühendust ka mitme meediaväljaandega ja väitis, et lõikas kahe pea sisse islamiusku mainiva sõna. Mees protesteerib väidetavalt islamivägivalla ja Armeenias toimuva vastu, on kirjutanud Delfi.

Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm ütles Õhtulehele, et politsei on üle kuulanud eestlasest mehe, kes viis pühapäeval, 25. oktoobril sea pea Eesti islami keskuse ukse ette ning Türgi ja Aserbaidžaani saatkonna juurde. Mehe teo ajendiks olid isiklikud veendumused ning ta ütles politseile, et soovis tehtud teoga oma meelsust avaldada. Politsei on alustanud väärteomenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist. Täpsem süüteokoosseis selgub menetluse käigus.