Repliik Kaspar Kurve | Eriolukord tuleks kiiremas korras välja kuulutada Kaspar Kurve, Erakond Eestimaa Rohelised esimees , täna, 20:10 Jaga: M

208 positiivset koroonatesti on väga halvaendelise maiguga rekord. Karta on, et see number ületatakse juba lähipäevil. Viirus on osutunud valitsusest targemaks, senised sammud ja piirangud pole töötanud. On kriitiline, et me seda tunnistaksime ning mida varem me seda teeme, seda parem.Eestis on lood tegelikult veel väga hästi. Rõhutan sõna “veel”. Haiglaravi vajab praegu 44 inimest, meie nakatumiskordaja on 87,22 ning surmasid pole viimastel päevadel lisandunud. Võrreldes sisuliselt kogu ülejäänud Euroopaga, on need näitajad vägagi positiivsed. Aga meie senise strateegia jätkudes pole põhjust optimistlikuks jääda.Meie eesmärk peab olema, et teine laine meid võimalikult valutult tabab. Valus saab see olema niikuinii, aga seda on võimalik (veel) leevendada. Kõige olulisem on, et meie meditsiinisüsteem vastu peaks ega murduks haiglaravi vajavate koroonahaigete tõttu.Meil ei ole aega oodata ja loota, et viiruselaine taandub. See pole iseenesest välistatud – see võibki juhtuda, ag