Eesti uudised ÕL USAs | BIDENI PETTUMUS: loodetud suurt võitu ei tule kindlasti Greete Kõrvits , täna, 20:45

Teeb head nägu: Joe Biden ja abikaasa Jill Delaware'is valimisõhtu üritusel, tegelikult hakkas asi juba allamäge minema. Foto: AP/Scanpix

Kui USA valimispäev õhtusse vajub, võib ette kujutada, et demokraat Joe Bideni nägu vajus järjest enam ära ja loodetud peomeeleolu asendub pingeliste arvutustega. Milliseid osariike õnnestub veel ära napsata, et võita? Et üldse võita? Vastu ööd on selge, et loodetud –või mis loodetud, eeldatud! – suurvõitu kindlasti ei tule. Nagu 2016. aastalgi, panid arvamusküsitlused ka seekord totaalselt puusse. Biden tegi ehk selle vea, et ei läinud moosima latiinovalijat Florida osariigis, mis oma tulemused ühena esimestest teatavaks tegi. Kuigi Florida kaotus üksi ei tähendanud Bidenile maailmalõppu, oleks kaotus seal üsna otsustava kriipsu peale tõmmanud president Trumpi võimalustele. Kuid Florida ei olnud üksi. Kadus üks võiduvõimalus, siis teine, kuni järgmise päeva hommikuks lasus lootus vaid neljal osariigil, millest võitma peab Biden kindlasti kolm, kui tahab end uueks presidendiks kuulutada.