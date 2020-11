Juhtkiri | Ameerika on lõhki mis lõhki 

Joe Bideni eeldatust kehvem seis lubab arvata, et Donald Trumpi kukutada soovijate kõrval aktiveerusid just seetõttu oma häält andma üha rohkem ka tema toetajad. Tulemuseks on enneolematu valimisaktiivsus, mis oleks justkui hea märk aktiivsest ühiskonnast, kuid praeguses olukorras on see pigem murettekitav.

Paljudes linnades on rahutuste ja lõhkumiste hirmus äride aknad puitplaatidega kinni löödud, väljaastumisi kardetakse emma-kumma kaotaja leeri poolt. Kuid mitte ainult - ka mõlema kandidaadi meeskonnad on valmis kohtulahinguteks võimu nimel. Segadust lisab ka ameeriklaste keeruline valimissüsteem, mis võimaldab võita rahva poolt vähem hääli saanud kandidaadil, olles niigi kuumas õhkkonnas lisapingete allikas.

Olukorras, kus häid ja kiireid lahendusi lõhkise ühiskonna lepitamiseks pole, on esmalt mõistlik mõelda selle üle, millest lepitamatud vastuolud alguse on saanud. Selle küsimuse mõistmiseks ei pea me lombi taha kiikama, sest kodutanumal tõi Trumpi kopeeriva EKRE võimule Reformierakonna pikaajaline ilmeksimatu universumi peadirektorina valitsemine. Nii meil kui Ameerikas korraldasid valimistel võimupöörde ametliku edukultuse kõrval tähelepanuta jäetud eluga rahulolematud, et mitte öelda hammasrataste vahele jäetud rahvamassid.

Paradoksina need alandatud ja solvatud ise ei pruugigi populistide võimule aitamisest suurt midagi võita, kuid seda magusam on kättemaks varasematele rõhujatele. Seda oleme näinud nii Trumpi kui Helmede sõnavõttudes. USA valimisi arvestades võib analoogia põhjal oletada, et ka Eesti tulevastel valimistel kordub sama muster – mobiliseeruvad mõlemad pooled, ühed kloune kukutama, teised oma iidoleid võimul hoidma.