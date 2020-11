MEEDIAUURIJA SELGITAB: Miks kaldus meedia Bideni kindla võidu poole? 

„Üks pool on propagandist, kui nii võib öelda, teine pool mõistlik ja külma peaga. See on väga ebavõrdne olukord,“ tõdeb Ragne Kõuts-Klemm. Ameerika Ühendriikide meedia polariseerumise taga on paljude uute portaalide pilti tulek, kes on avastanud tühjaks jäetud niši. Neid uusi tulijaid eristavad suurtest – CNN, The New York Times – teistsugused ajakirjanduslikud praktikad. „Kui üldauditooriumile suunatud meedia püüab lähtuda professionaalse ajakirjanduse kriteeriumidest – mõlema poole ära kuulamine, tasakaalustatus –, siis uued tulijad, keda nimetatakse sageli konservatiivseks, parempoolseks või lausa sektantlikeks, deklareerivad oma häälestatuse selgelt ega püüagi lähtuda ajakirjanduse professionaalsetest põhimõtetest,“ ütleb Kõuts-Klemm.

USA 2016. aasta (sotsiaal)meediaanalüüs näitas, et Breitbart Newsi (alternatiivne, parempoolne väljaanne – toim) lugusid jagati Twitteris kaks korda rohkem kui The Guardiani (vasakpoole kalduv liberaalne väljaanne – toim.) lugusid seoses immigratsiooniteemaga, mis oli tollaste valimiste üks võtmeküsimusi. „Ühelt poolt sõnumite selgus ja jõulisus, teiselt poolt osavus sotsiaalmeedias toimetada tingibki selle, et meediapilt on rohkem polariseerunud,“ sõnab Kõuts-Klemm ja lisab, et tasakaalustatud sõnumitel on raske löögile saada – neid lihtsalt ei jagata edasi. Mis oleks õpetus ajakirjanikele, et saada täpsem pilt tegelikkusest? Ennustati ju Brexiti ja möödunud USA presidendivalimiste tulemust vääralt ja pole välistatud, et nii läheb ka sel korral. „Tähtis on jälgida ka alternatiivmeedia kanaleid ja eks iga riigi ajakirjanikud tajuvad, missugused on vastava riigi mõjukamad kanalid. Tasub jälgida, mis teemade ja mis sõnumitega seal esinetakse,“ räägib Kõuts-Klemm.