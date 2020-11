Trump ei suuda uskuda, et Biden ette rebis, ja peab postihääli libasedeliteks 

“Eile õhtul juhtisin, kohati täiesti kindlalt, mitmetes võtmeosariikides, mis peaaegu kõigil juhtudel demokraatide juhitud ja kontrollitud. Siis, ükshaaval, hakkasid need maagiliselt kaduma kui üllatus-hääletussedeleid loendama hakata. VÄGA VEIDER, ja “küsitlejad” eksisid täielikult ja ajalooliselt,” tviitis president.

Paljud on selle sõnavõtu üle nalja hakanud viskama, tuues näiteks, kuidas ka seda saab veidraks pidada, et jalgapallimängus üks meeskond maagiliselt ja ootamatult kaotusseisust saab välja tulla.

Juba kolmapäeva hommikul säutsus Trump Twitteris, et demokraadid üritavad tema võitu varastada. Ta ütles, et temal oli suur eduseis ning et pärast hääletuse lõppemist ei tohi enam hääli anda, viidates sellega posti teel saadetud häältele, öeldes, et neid ei tohiks valiidseks pidada.

Nüüd hämmastubki Trump, tviitides järgmist: “Kuidas iga kord, kui nad postihääli loendavad, on nende protsendil niivõrd laastav ja destruktiivne jõud niivõrd suur?” Trumpi toetavad väidavad, et Trumpil on põhjust enam kui küll, et kohtusse minna ning pahandavad, et Bideni etterebimine ei ole normaalne.