Kajar Kase | Joe Bideni üllatustevaba võit* 

Bideni võit ei tohiks olla üllatus, juhtis ta ju arvamusküsitluste järgi terve valimistsükli ja omas märgatavat edumaad võtmeosariikides. Tõsi, tema võit jäi vähemvõimsaks kui oodatud ja mõjutab ilmselt ka tema tulevast poliitilist tegutsemisruumi. Ent ajalooliselt ongi USAs ametis oleva presidendi vastu olnud raske saada, tollel on rohkem võimalusi raha koguda, kampaaniaks valmistuda ja talle langeb paratamatult ka suurem tähelepanu.

Donald Trumpi poliitilise talendi austajatele ei tulnud ilmselt šokina see, et ta ennustatud tulemust ületas - tegi ta just sedasama ka 2016. aastal. Sel aastal oli lihtsalt mägi, millest üles põrutada, veel järsem ja Trumpi mootor ei vedanud päris lõpuni välja. Muide, huvitav fakt, aastal 2024 on Trump umbes sama vana, kui Biden praegu.

Ka õhtu dünaamika ei tohtinuks tegelikult olla üllatus. Tegelikult oli varem teada, et kolmes kirdeosa võtmeosariigis Wisconsinis, Michiganis ja Pennsylvanias on esmakordselt laekunud palju kirja teel saadetud hääli. Teada oli, et kirjahääli kavatsevad anda rohkem demokraadid ja et nende lugemine jääb õhtusse ja järgmistesse päevadesse. Seega oli olukord, kus nendes osariikides alustab liidrina Trump ja Biden võtab järele, tegelikult ennustatav. Näiteks 2016 oli asi täpselt vastupidi - Trump tuli järjest lähemale ja võttis lõpuks need kolm osariiki ära.

Õigupoolest polnud üllatus ka see, et Trump kasutas võimalust hüpata kaamerate ette ja kuulutada ennast valimiste võitjaks. Ta oli sellest plaanist nimelt varem oma nõunikele rääkinud ja sealt oli see, nagu paljud asjad tema administratsioonis, kärmelt avalikkusse lekkinud. Et Trump teeb midagi, mis pole demokraatlikus riigis otseselt hea toon ega tava, ei tohiks meid pärast nelja aastat ju ka üllatada.

Kuna üllatusi on vähe, siis ennustan ka, et see viimane sõnavõtt ei saa mingi üllatusliku autoritaarse pöörde alguseks Ameerikas. Vabariik on vanem kui meie ja USA maailma juhtiva demokraatiana ei lase ennast õigusriigi teelt kõrvale juhtida. Pealegi võib õigusriigis ju kõike kohtus vaidlustada, et olla kindel, kas kõik on ikka õiguspärane olnud.

Nii et ma ennustan, et 2021. aasta jaanuaris peab Joseph R. Biden kapitooliumihoone ees oma inauguratsioonikõne ja Trump sinna kohale ei tule. Ja siis alles läheb huvitavaks, sest me kõik ju teame, et poliitikas pole põnevad mitte valimised, vaid see, mida selle mandaadiga pärast peale hakatakse.