Eesti uudised KÕVA NALI: noored vahetavad poes juuksevärvi pakendite sisu Kristiina Tilk , täna, 17:09

PÄÄSTEOPERATSIOON! Teisel pildil juuksed pärast esimest pesu, kolmandal pärast kuuendat korda erinevate värvide, šampoonide, maskide ja sidruniga pleegitamist. Viimasel blondeerimise tulemus. Käsn ja sõrmed värvusid lillaks alles hiljem, esiti oli värv kokkusegatuna hele. Foto: Erakogu

Need, kes on harjunud oma juukseid kodus värvima, peaksid edaspidi enne värvi pähe määrimist veenduma, et sisu klapib karbil kirjutatuga. Nimelt levib TikToki äpis trend, kus peamiselt noored, kuid mõnel juhul ka täiskasvanud mehed peavad hirmus naljakaks minna poodi ja vahetada ära juuksevärvi pakendite sisu. „Värv oli kokku segades nagu värv ikka, ei mingit erinevust. Juustes muutis aga sekunditega tooni. Hiljem avastasin, et karbi sisu oli hoopis muu, kui olema pidi. Ei tulnud selle pealegi, et hakata poes kontrollima,“ kirjeldab Õhtulehe lugeja oma kogemust.