ÕL VIDEO | Valgevenelanna kogemus: Eestis on olemas kõik võimalused, et midagi saavutada! 

Yulia sõnul on Eestis hästi palju võimalusi. "Mina elasin Minskis, kus ilma tutvusteta läbi ei löö ja tööd leida on raske. Eestis on kõik võimalused olemas, kui sa oled õppinud ning soovid areneda ja midagi saavutada. Riik on väike ja konkurentsi on vähem," arvab Yulia, kes on praegu kahe lapsega kodune.

Talle meeldib, et Eestis sekkuvad inimesed vähem teiste ellu kui Valgevenes – kui seal valida poes seelikut, võib keegi vabalt kommenteerida, et ära osta, see sulle ei sobi. "Valgevenes on hästi tavaline, et keegi tahab soovitada, kuidas tuleb elu elada. Eestis on seda kordades vähem või on minul lihtsalt vedanud – sa võidki oma elu elada ja tegeleda oma asjadega," leiab Yulia.