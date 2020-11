Andreas Kaju: korduda võib 2016. aasta seis, aga tagurpidi 

Andreas Kaju tõdes, et oleme kõik harjunud uuringuid vaadates nägema Bideni suurt edumaad – nii üleriigiliselt kui ka võtmeosariikide puhul. Praegust seisu arvestades on poliitikavaatleja sõnul aga kindlasti paljudelt uuringufirmadelt mõistlik küsida, mis on nende metoodikas taaskord valesti.