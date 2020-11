Ratas edastas keskkonnaminister Koka tagasiastumisavalduse president Kaljulaidile 

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,“ sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.“

Varasemalt on räägitud, et isa ja poeg Helmed ei ole Kokaga rahul. Põhjus peitub selles, et Raplamaa mees olevat liiga mõistlik, kuulates rohkem ministeeriumi ametnike kui partei juhte.

EKRE esimees Martin Helme kirjutab sotsiaalmeedias, et oleks soovinud Koka jätkamist ministrikohal, sest ta on teinud väga head tööd. "Jõudsime aga ühisele arusaamisele, et tervis on tähtsam, kui töö."

Helme kinnitab, et on mõelnud juba ka uue ministrikandidaadi peale. "Kaalumisel on mitu head inimest. Lõpliku otsuse langetan lähipäevil ning kandidaadi esitan volikogule kinnitamiseks laupäeval Tartus."

"Tubli mees. Ta on ministrina teinud head tööd ja meil on keskkonna alal ühiseid nägemusi, näiteks Euroopa kliimaneutraalsus," kiitis peaminister Jüri Ratas Kokka tehtud töö eest Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Kokk kandideeris EKRE ridades viimastel riigikogu valimistel Harju- ja Raplamaal ja sai 1458 häält.