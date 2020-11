Lauri Tankler: kaotus Floridas tekitas Bideni toetajates liigset ärevust 

Lauri Tankleri sõnul oli tõesti kõiki küsitlusi vaadates tõenäoline, et Floridas võtab võidu Joe Biden. Ent demokraadil oli seal uuringute kohaselt väga väike edumaa. „Ei saa öelda, et arvamusküsitlused väga rängalt eksisid. Need näitasid inimeste tolle hetke arvamust,“ sõnas Tankler, kelle hinnangul olid ka 2016. oli arvamusküsitlused üsna õigesse suunda, ent veamääraks olnud paar protsenti kukkusid kõik toona Trumpi poole. „Sellel aastal võivad need kukkuda ka Bideni poole,“ mainis Tankler, kelle sõnul tekitas kaotus Floridas Bideni toetajates liigset ärevust.