Toomas Alatalu | Ameerika suur striptiis maailmale 

Täna on ju näha, et isegi hoolimata ameeriklasi niitnud viirusest pole Trump oma toetust kaotanud, vaid pigem seda suurendanud. Kas just niipalju, et võita, pole nende ridade kirjutamisel veel teada. Igal juhul oli tegu gigantide heitlusega, kus Trump esindas radikaalseid ja ärimehe mõtlemisest kantud uuendusi poliitikas ja Biden pigem alalhoidlikkust ja kokkumängu.

Kumbki pool tahab võitu ja fakt on see, et demokraadid olid need, kes neli aastat tagasi hakkasid esimestena kasutama tänavademonstratsioone võimulolija poliitika nurjamiseks. Seda paralleelselt kõikvõimalike kohtulahingutega. Täna on seis vastupidine, sest demokraatide radikaalne tiib on valmis uuteks tänavalahinguteks, samas kui Trump räägib rahumeeli kohtuuste kulutamise võimalusest, et oma võit kinnitada. Eks näis, kuidas ja millal pannakse valijameeste lõplik kaheks lugemine paika ning see leiab piisavat aktsepteerimist. Resistance’iga (vastupanuga) – nagu kulgesid neli aastat tänaseni - või siis ilma.