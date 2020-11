Jaak Madison Washingtonis: Trump vormistas võidu kampaania lõpuspurdiga 

Madisoni sõnul on meedia ja avalikud küsitlused järjekordselt tõestanud oma ekslikust, kui pakkusid, et järgmiseks USA presidendiks saab demokraat Joe Biden ja mitte vabariiklane Donald Trump. Kuid kogu negatiivsel kajastusel ja Bideni soosingul on olnud oma käimalükkav jõud, mis ongi nüüd viinud vabariiklase Trump uuesti võidu lävele.