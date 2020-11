Sven Mikser: Joe Biden luhtas varajase pääsme Valgesse Majja 

Brüsseli koridorides europoliitikat ajav Sven Mikser ütleb, et järgmise ühendriikide presidendi otsustavad miraažilikud võtmeosariigid, mis oma valimispetsiifikale muudavad häältelugemise käigus värve. Üks selline osariik, mida suure pinevusega jälgitakse, on New Yorgiga piirnev Pennsylvania, aga ka Michigan ja Wisconsin ehk teised Suure järvistu osariigid.