Kaitsja taotleb kohtus Liina Bahovski kriminaalasja lõpetamist 

Liinat kahtlustatakse selles, et ta tänavu 18. mail tulistas püstolist oma kodus abikaasat Martinit, keda kuul tabas näopiirkonda. „Kahtlustatav andis ütlusi, et nimetatud päeval ta tarvitas koos abikaasaga alkoholi ning mingil ajal ta otsustas mängida püstoliga Snake Drilli mängu, mis seisnes selles, et püstoliga sihitakse vastasmängijat, siis keeratakse äkki püstolitoru objektist kõrvale ning vajutatakse päästikule. Seda mängu on talle abikaasa Martin õpetanud ning nad on korduvalt seda koos mänginud,“ rääkis Grossmann. „Alati on ta seda mänginud tühja padrunipidemega, see tähendab, et kuuli ei ole rauas. Seekord aga ta unustas ära, et hommikul oli ta püstolisse pannud padrunid. Tal ei olnud kõige vähematki soovi ega kavatsust oma abikaasat tappa. Nad on küll mõnikord tülitsenud, kuid need tülid ei ole olnud sellised, et tal oleks abikaasa peale mingi viha või et tal oleks olnud mingi soov abikaasale kätte maksta. Ka ei olnud tal mingit soovi tekitada oma abikaasale mingeid kehavigastusi.“