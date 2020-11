„PUUDUTA MIND“ 158. SAADE | Eesti üks tuntuimaid astrolooge Villu Põldma ennustab: amatsoonide aeg on tulekul! 

"Puuduta mind" saate seekordseks külaliseks on Eesti üks tuntumaid astrolooge, Villu Põldma.

November tuleb oktoobrist parem ennustab astroloog Villu Põldma. "Novembris koroonaviiruse teine laine jätkub, aga mitte endisel kujul. Surnuid on vähem. Ilmub täpsem informatsioon viiruse kohta. Majandus on küll muutunud, aga areneb edasi uues olukorras. Novembris 2020 läheb Mars viimast korda Pluutoga halba aspekti ja uuel aastal viiruse levik lakkab. Viirus kaotab jõu 2021. aasta veebruaris ja pärast seda hakkab viirus taanduma, prognoosib Villu Põldma.

Alanud on Veevalaja ajastu. Tuleb tähele panna imelikke asju, mis ühiskonnas toimuvad, mida enne ei olnud, need on uue ajastu märgid: abielu lammutamine, viirusega surmahirmu külvamine, sunniviisiline liikumis- ja kogunemisvabaduste piiramine, inimeste suukorvistamine, politsei suurem võim – suurem kontroll rahva üle. Miski ei ole enam endine.

Uurime Villult missugused elumuutused just sind 2021. aastal ees ootavad? Milliseks see aasta kujuneb? Millised on planeetide mõjud? Mis võimalusi need pakuvad? Kuidas järgmise aasta potentsiaali kõige paremini enda ja lähedaste jaoks ära kasutada? Kuidas vältida ohte ja ületada raskusi?

Vaata videot!