Anna koristamata kartulipõllust Toidupangale teada 

TRAKTORIT LÄHEB IKKA VAJA: Toidupanga vabatahtlik Indrek Kaing ütleb, et kindlasti on appi oodatud inimesed, kellel on traktor kartulivagude lahtiajamiseks. Foto: Aldo Luud

„Ega mahajäänud saak olegi põllumeestele probleem – see on looduslik materjal, põllumees künnab selle maa sisse ja kogu lugu. Aga tegelikult on meil väga palju inimesi, kes vajaksid toiduabi ja kui meil on korralikku toidukraami, siis me saaksime väga paljusid aidata,“ ütleb juba viis aastat Toidupanga vabatahtlikuna toimetav Indrek Kaing, kes postitas pühapäeval Facebooki üleskutse, et nii põllumehed ise kui ka kõik teised annaksid teada koristamata kartulipõldudest.