Missis Estonia kaubamärki kasutanud võlgnikku Ireni Erbit ähvardab pankrot 

Teisipäeval on Harju maakohtu istungisaalis kogunetud selleks, et arutada Tiina Jantsoni sisse antud pankrotimenetlust konkurent Ireni Erbi asjus. „Võlgnik pole taas kord kohtusse ilmunud, elukohajärgsele aadressile ja kuuele e-posti aadressile saadetud kirjadele pole vastatud,“ lausub kohtunik. Ta räägib just nimelt Erbist, kes vähemalt kohtu arvates ei soovi tegelda pankrotimenetlusega, mis on kestnud sügisest alates.