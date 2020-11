Eesti uudised Viru vangla kaks kinnipeetavat keeldusid koroonaproovist Arvo Uustalu , eile, 20:05 Jaga: M

GALERII

103: Viru vanglas on positiivse koroonaproovi andnud kokku juba 100 kinnipeetavat ning kolm ametnikku. Foto: Martin Ahven

Veel teisipäeva hommikul öeldi terviseametist, et koroona on sees vaid Viru vanglas, mõni tund hiljem saadi kinnitus, et positiivsed proovid on antud ka Tallinna vanglas. Pärastlõunal teatas justiitsministeerium Õhtulehele, et viimastel andmetel on Viru vanglas positiivse koroonaproovi andnud juba 103 kinnipeetavat ning kolm ametnikku Viru ja neli Tallinna vanglas.