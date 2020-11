Kino Kosmose toidutänav: uudsed maitsed, hubane atmosfäär ja tasuta parkimine! 

Sõbranna soovitab Tallinna keskmes asuvat Kosmost, kus paikneb tema sõnul ka üks väike toidutänav. Olen esiti imestunud – kas tõesti see koht tegutseb veel? Ja kas seal viimati polnud mitte üks tagasihoidlik kohvik? Läheme siiski uudistama.

Jätame auto Kosmose maja taha, kus on muide neli tundi tasuta parkimine. Selline mugavus on kinno või sööma minnes ülioluline – on ju Tallinna kesklinnas üldiselt parkimine üsna kulukas. Pärast õhtuse filmi vaatamist astume popcorni ja karastusjookide lettidest mööda ning jõuamegi väikesele toidutänavale.

Foto: Stanislav Moškov

Meile vaatab vastu üks viisakas ja hubane toidukoht, kus on rohkelt pehmeid istumisasemeid. Ruum on maitsekalt sisustatud ning taimi täis. Muide, igal laual seisab avokaadotaim! Kuna restorani toitudes kasutatakse üsna palju avokaadot, otsustasid asjaosalised proovida ka ise avokaadotaime üles kasvatada… Taimed on nüüd laual, kuid ilmselt vilju ei tasu neilt oodata – väidetavalt läheks selle jaoks sisetingimustes aega kümmekond aastat. Aga pole hullu, taim ise pakub juba silmailu.

Foto: Stanislav Moškov

Meid tervitavad sõbralikud töötajad. Kui kõigepealt potsatame laua taha istuma, siis õige kohe märkame teavet: teenindus toimub letist. Leti ees seistes uuringi seal askeldavalt näitsikult, mis ajast restoran avatud on. Tuleb välja, et tänavu märtsis sai Kosmose kinomaja uue hingamise, kui sinna kolis populaarne toidukoht Poke Bowl. Aga mitte ainult, sest nüüd on hoones ka Meze ja Jørgen Pitsa. Teisisõnu: pere, sõprade või kolleegidega saab minna ühte kohta sööma ning igaüks võib valida erinevat tüüpi roa. Enam ei ole vaja muretseda, kas igaüks ikka leiab menüüst sobiva ampsu.

Valikut on nii kergema kui rammusama toidu austajatele