Juhtkiri | Maskide lauskandmist peab kaaluma 

Meil kaalub valitsus baaride varasemat sulgemist, kuna müügipiirangutest hiiliti kõrvale. Kas me oleme aga valmis proovima mujal maailmas laialdaselt praktiseeritavat maskikandmist? Mitte niisama soovituslikus korras, vaid kohustuslikult? Loogika ütleb, et enne riigi uuesti sulgemist oleks vaja maskikandmist kui majanduse käekäigule odavama variandi tõhusust vähemalt katsetada. Kuid on sellega seotud ka hulk probleeme. Igale maskikandjale eraldivõetuna ei ole igapäevane ja nõuetekohane maskikandmine sugugi odav ning võib nõuda pere-eelarvest igakuiselt sadakond või rohkemgi eurot.

Kohustuslikkuse korral on riigi asi tagada, et maskid reaalselt igal pool oleks saadaval. Samuti peab hoolitsema sellegi eest, et ka kehvemal järjel elanikud ei jääks sel juhul maskideta. Eelkõige tuleb aga õpetada õiget maskikandmist, sest kui meditsiinipersonal kõrvale jätta, siis nii mõnigi kannab üht ja sama maski taskus nutsakus, et see vajadusel aeg-ajalt ette panna. Samas võib ülerahvastatud bussis köhimisel-aevastamisel isegi sellest variandist abi olla nagu olevat koroonahirmus hoolsama kätepesemise tõttu langenud haigestumine kõhugrippi.