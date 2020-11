Politsei otsib Narvas kadunud Valentinat 

Esmaspäeval kell 15.00 teatati politseile, et Valentina lahkus oma kodust ega jätnud ühtegi märget sellest, kuhu ta läheb. Politsei on koos Valentina lähedastega kontrollinud erinevaid kohti, kus naine viibida võib, kuid paraku ei ole teda leitud. Naisel ei ole koduvõtmeid kaasas ning mobiiltelefon on välja lülitatud.