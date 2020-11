Kohus mõistis fentanüüliärika 17 aastaks vangi 

Organiseeritud kuritegude büroo ametnikud pidasid mehe kinni eelmise aasta veebruaris. Mees tõi Eestisse fentanüüli, et seda siin edasi müüa. Kinnipidamisel leiti peidikutest 400 grammi karfentanüüli ja metadooni segu. "Tegemist on suure kogusega, millest oleks narkojoobe tekitanud 200 000 inimesele ehk pea poolele Tallinna linnale. Lisaks leiti mehe peidikutest veel teisi narkootilisi aineid," kirjutab keskkriminaalpolitsei Facebookis.

"Karfentanüül on äärmiselt kange narkootikum, mis on põhjustanud väga palju üledoose. See aine on mõeldud suurte loomade, näiteks elevantide uinutamiseks, mitte inimestele tarbimiseks. Iga väikseimgi eksimus doseerimisel võib maksta elu," nendib politsei.