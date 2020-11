Leedu peaminister: kogu riik läheb ilmselt kolmeks nädalaks karantiini 

Skvernelise sõnul on ääretult oluline pidada silmas sotsiaalset distantseerumist, mistõttu on karantiini ajal enam kui kahe perekonna kokkusaamised keelatud. „Keelud kehtivad kohu riigis. Eri linnade vahel liikumine on ebasoovituslik, ent me ei sea sellele karme piiranguid,“ sõnas peaminister. Ta lisas, et planeeritud isiklikud üritused oleks mõistlikum ära jätta. „Mis puutub pulmadesse ja matustesse, siis meie ettepanek on piirata need kümnele inimesele,“ selgitas Skvernelis valitsuse plaani.