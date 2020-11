MOKAD MAGUSAKS! Mart Helme aimab, kuidas alkoholikeelust mööda proovitakse hiilida 

Kui kalendris keerati ette 25. september, keerati meelelahutusasutustes üle Eesti õllekraanid kinni. Keskööst kuni kümneni hommikul ei tohi koroonaviirusega võitlemiseks kusagil alkoholi müüa – olgu see siis lokaal, restoran või bistroo. Keeldu on korra juba kuu võrra pikendatud ja vaadates viiruse leviku hetkeseisu, võib olla üpris kindel, et ka 24. novembril piirangud ei lõppe.