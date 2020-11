Jääkaru Aron alustas teekonda Prantsusmaa loomaaeda 

Tallinna loomaaia loomakasvatusnõuniku Anne Saluneeme sõnul oli Aronil suvel aega transpordikastiga harjumiseks, kuid sellegipoolest on 300-400 kg kaaluva kiskja transpordikasti saamine vaeva nõudev ettevõtmine. “Metsloomadel tundub olevat seitsmes või kümnes meel, mis ütleb neile, et midagi on täna teistmoodi ja sunnib neid ettevaatlikkusele. Nii ta ka täna alguses veidi pujäänitas, kuid kokkuvõttes läks jääkarupoiss transpordikasti siiski kiiresti ja rahumeelselt. Selleks et loomal oleks uues kohas kaasas tuttav lõhn, panime talle autosse tema lemmikmänguasja – valge plasttoru, mida talle meeldib vees mängides käppade vahel hoida.” ütles Saluneem.