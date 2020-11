Ene Pajula | Ka sina, Reitelmann, ka sina, Ratas, ütleb mammi 

Mammi lihtsalt ei saa aru, mis on juhtunud Urmas Reitelmanniga, kes ometigi oli nii tagasihoidlik, meeldiv ja sõbralik telekolleeg? Millal ja miks on temast läbi käinud see krõks, mis muudab inimest sedavõrd, et ta unustab elementaarsed käitumisreeglid. Kuidas on võimalik, et keegi pritsib nii raevukalt mürki oma endiste heade töökaaslaste pihta? Ja veel sõnadega, mille tähendust ta ei tea?