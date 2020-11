Rootsi ametiasutus: enne aastavahetust ei otsustata Estoniale sukeldumise kohta midagi 

Zachau on näinud uut viieosalist dokumentaalsarja, ent mitte selle toormaterjali, kus on väidetavalt kujutatud kere lisavigastusi. Kõnealune toormaterjal asub Norras, ent Zachau pole veel otsustanud, kas sinna on praegu mõtet uurijaid saata, sest koroonapandeemia tõttu peaksid nad jääma kümneks päevaks karantiini. Kõhklust tekitab ka materjali päritolu.

Kui õnnetusjuhtumite komisjonid jõuavad selgusele, et vrakis olevat auku peaks põhjalikult uurima, tuleb Zachau sõnul muuta esmalt hauarahuseadust, et sinna saaks ametlikult sukelduda ja vrakki filmida. Dokumentaalfilmi materjalid on n-ö ebaseaduslikud, mistõttu pole Rootsi ametnikud kindlad, et nende põhjal on võimalik suuri otsuseid vastu võtta. Näiteks kahte dokumentaaliga seotud Rootsi filmitegijat süüdistatakse hauarahu rikkumises ja neid võib oodata kaheaastane vangistus.