Kohus mõistis endise Tartu abilinnapea Semilarski osaliselt süüdi 

Kohus leidis, et Tartu Linnavalitsuse istungi protokollidest nähtub, et istungitest osa võtnud Semilarski ei taandunud kordagi Eviko ja Aqua Marina seotud küsimuste arutelust ega otsustuste vastuvõtmisest. Linnavalitsuse otsustusest sõltus aga see, et mingi konkreetne asi saaks töösse minna ja kuivõrd sisuliselt võib tekkida olukord, kus toimub otsustuse vastu võtmiseks hääletus ja kus linnavalitsuse liikme häälel on määrav jõud, et otsus saaks häälte enamusega vastu võetud.