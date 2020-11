Ennustus | Biden on võidus, Trump jätkuvalt ülehinnatud 

Trumpi võrdset võimalust usub pigem Euroopa panustaja

Täpsemalt uurides on asi selles, et suurem koefitsientide kukkumine toimus just Euroopas, kus kogu protsessil on märksa suurem show-efekt, kui Ameerikas. Veel eelmisel nädalal oli Euroopa ja USA koefitsientide ehk vabalt kaubeldava likviidse „börsi“ hind, kui lihtsalt üksiku kontori koefitsient, vahe ca 20 senti, Euroopas 1.7 ning USA-s 1.5. Taoline vahe tähistab ca 10%-st vahet tõenäosuses ja on pehmelt öeldes üüratu, tähistades selliselt juba üsna konkreetset vaadete vahet.

Liberaalne Põhja- ja konservatiivne Lõuna-Euroopa

Huvitav on märkida, et erinevate riikide panustajaid vaadeldes, joonistub välja väga selge muster. Mida rohkem põhja poole, seda sinisemaks pilt läheb, sinine tähistab siinkohal Joe Bidenit ja demokraate ja vastupidi, mida lõuna poole, seda punasem on pilt. Ilmselt on ikkagi asi selles, et eestlased, soomlased ja teised skandinaavlased usuvadki Bidenisse ja tema ühiskonnamudelisse. Lõuna-Euroopa riikide inimesed aga pigem eelistavad konservatiivsemat ühiskonnamudelit, mida esindab nii Trump kui ka näiteks Poola ja Ungari. Leedu inimesed on statistika järgi demonstreerinud lausa kõigutamatut Trumpile panustamise janu, sõltumata pakutavatest koefitsientidest.