Viini südalinna rünnakus sai surma viis inimest, üks terrorist on jooksus 

Austria siseminister Karl Nehammer ütles, et ühe ründaja lasi politsei maha ja vähemalt üks neist on jooksus, vahendas BBC News. Tema sõnul käsitletakse juhtunut kui terrorirünnakut.

Austria rahvusringhääling ORF kirjutas, et haiglasse on viidud 15 haavatut. Neist seitsme seisund on tõsine. Üheks raskelt haavatuks on ka kohalik 28aastane politseinik. Viini politseiülem Franz Ruf teatas teisipäeva varahommikul, et rünnakutes hukkus ka kolmas tsiviilisik. Poole kümne paiku teatati veel ühest hukkunust. Ohvrite seas on teadaolevalt kaks meest ja kaks naist.

Siseminister Nehammeri sõnul oli peatatud ründaja Islamiriigi toetaja. Terrorist oli varustatud pommivööga, mis osutus võltsinguks. Ta kandis kaasas ka laskemoonaga täidetud kotti. Ka Austria kantsler Sebastian Kurzi sõnul oli juhtunu „kahtlemata terrorirünnak, mis oli väga professionaalselt planeeritud“. Eriüksuslased otsisid läbi ka hukkunud tulistaja korteri.

Linnas on käimas ulatuslik politseioperatsioon, mistõttu palus politsei kohalikel vältida avalikes kohtades ja ühistranspordis viibimist. Võimud otsustasid, et teisipäeval on kõik linnas asuvad koolid suletud. Tulistamine toimus vähemalt kuues eri asukohas ning vaid päev enne uute koroonapiirangute kehtestamist Viinis.

Südalinna ümber on üles seatud teetõkked. Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha jooksvaid inimesi. "See kõlas nagu ilutulestik, kuid siis taipasime, et tulistatakse," kirjeldas pealtnägija. Pealtnägijatel paluti mitte jagada fotosid ja videoid sotsiaalmeedias, kuna need võivad reeta sündmuspaigal töötavate politseinike asukoha. Jooksus olev ründaja on väidetavalt raskelt relvastatud ja ohtlik.