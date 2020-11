Viini südalinna rünnakus sai surma mitu inimest, üks kurjategija on jooksus 

Austria siseminister Karl Nehammer ütles, et üks ründajatest suri ja teine on jooksus, vahendas BBC News. Tema sõnul oli tõenäoliselt tegu terrorirünnakuga.

Südalinna ümber on üles seatud teetõkked. Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha jooksvaid inimesi. "See kõlas nagu ilutulestik, kuid siis taipasime, et tulistatakse," kirjeldas pealtnägija.