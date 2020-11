Viini südalinna rünnakus sai surma kolm inimest, üks kurjategija on jooksus 

Austria siseminister Karl Nehammer ütles, et ühe ründaja lasi politsei maha ja vähemalt üks neist on jooksus, vahendas BBC News. Tema sõnul käsitletakse juhtunut kui terrorirünnakut.

Austria rahvusringhääling ORF kirjutas, et haiglasse on viidud 15 haavatut. Neist seitsme seisund on tõsine.

Südalinna ümber on üles seatud teetõkked. Sotsiaalmeediasse postitatud videotest on näha jooksvaid inimesi. "See kõlas nagu ilutulestik, kuid siis taipasime, et tulistatakse," kirjeldas pealtnägija. Pealtnägijatel paluti mitte jagada fotosid ja videoid sotsiaalmeedias, kuna need võivad reeta sündmuspaigal töötavate politseinike asukoha.