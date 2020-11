Valitsus kavatseb baarid teatud kellaajast täielikult sulgeda 

Valitsuse korraldusel ei tohi ühe koroonaviiruse tõttu kehtestatud piiranguna juba praegu alates südaööst meelelahutuskohtades alkoholi müüa, vahendas ERRi uudisteportaal. Kontrollid näitasid aga, et paljudes baarides hiilitakse piirangust mööda põhjendusega, et joodav osteti enne südaööd.

"Leidsime, et selles olukorras, kus haigestumine on kiiresti kasvamas, selguse mõttes on mõistlik vajadusel lihtsalt ettevõtted sulgeda," sõnas majandusminister Taavi Aas.