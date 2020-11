Eesti uudised TÜNNIÖÖBIK: viljandlasi pahandab Jaak Joala mälestusmärgi kavand ja selle valimise viis Asso Ladva , täna, 21:15 Jaga: M

Foto: kavand

„Selle asemel, et tööd teha, keskendutakse Eestis sõimamisele. Jaak Joala mälestusmärgi kavandi esitamiseks oli aega 14 päeva. Kui mõni kunstnik oleks helistanud ja öelnud, et tal on idee, aga ta ei jõua selle ajaga valmis, siis kindlasti oleks talle paar-kolm päeva juurde antud,“ ei varja Viljandisse Jaak Joala mälestusmärgi rajamist korraldav Harri Juhani Aaltonen oma pahameelt selle üle, kuidas on avalikkus tema algatuse vastu võtnud.