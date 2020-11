Eesti uudised Aeglane looduskaitse: kohmakad reeglid vihastavad maaomanikke ja teevad kahju loodusele Asso Ladva , täna, 20:05 Jaga: M

GALERII

LOODUS KÄIB OMA REEGLEID MÖÖDA: Kui looduskaitse kehtestamine venib aastate kaupa, võib kaitsmist vajav lihtsalt kaduda. Foto: Teet Malsroos

„Meie jaoks on peamine küsimus, kuidas jõuda nende tuhandete inimesteni, keda looduskaitselised piirangud puudutavad. Meil ei ole ametnike armeed, kes koputaks uksele ja räägiks isiklikult iga inimesega. See oleks väga tore ja meil ei ole töö vastu mitte midagi, aga meil on inimesi täpselt nii palju, kui on,“ ütleb keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo juhataja Taavi Tattar, kes koos paarikümne alluvaga peab hakkama saama enam kui saja kaitse-eeskirjaga.