Saaremaa traagilise avarii pealtnägija: „Audi sõitis talle salongi, kõige hullemasse kohta, kuhu saab.“ 

11. jaanuaril kella 14.30 ajal istub M. P. Kuressaares autorooli, et sõita linnast välja koju. Tema tööpäev on lõppenud ning tal pole kuhugi kiiret. Ei saja ja nähtavus on Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel hea. M. P. sõnul oli päev esialgu igati tavaline ja rutiinne. Talle ei jäänud midagi erilist silma – küll aga märkas ta tee peal politseipatrulli, kes mõõtis kiirust. Samuti täheldas ta, et sõidukeid liikus laupäeva kohta vähe. Nimelt on tegu Saare maakonna kõige tihedama liiklusega teelõiguga ja nii-öelda auto-autos kinni vaatepilt pole seal sugugi ebatavaline. Eriti siis, kui Kuivastu sadamasse jõuab praam.