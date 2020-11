ÕL USAs | Valimisõnneks pöörduvad ameeriklased isegi neitsi Maarja poole 

Päev enne üritust muretsen, kas rahvast ikka tuleb. Ekskatoliiklasest abikaasa turtsatab selle peale, et (ja ma parafraseerin tema sõnad siinkohal veidi viisakamaks) seda küll kartma ei pea, kirikuesine kubiseb raudselt väärikamas eas daamidest. Järgneb kiire roosikrantsi-õppetund – kuidas sellega palvetatakse, millal tuleb lugeda meieisapalvet ehk issameiet, millal öelda kiitust Maarjale („Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.“ jne). Mida tähendavad roosikrantsi müsteeriumid – neid on viis ning puudutavad need Jeesuse ja Maarja elu ning surma ümbritsevate imedega. Et igal müsteeriumil on oma „meeleolu“: rõõmurikas, valurikas, mind ootab pühapäeval aurikas roosipärg. Selle eesmärk on mõtiskleda Jeesuse ülestõusmise, taevamineku, neitsi Maarja kroonimise jms imede üle.