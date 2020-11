Juhtkiri | Trump näitab maailmale koha kätte? 

Kuid šokist tema võimuletuleku järel polnud määratud toibuda, sest Trump pole nelja aasta vältel petnud oma toetajate ootusi. Ta on olnud kogu aeg pildil, ujunud tavapoliitikaga võrreldes vastuvoolu, pole jätnud oma arvamust üksnes enda teada, põhjustades kõige sellega rohkelt peavalu poliitikutele, diplomaatidele ja politoloogidele üle maailma. Trump on tõestanud, et üliriiki saab valitseda ka niimoodi, nagu enamik meist pole seda seni mõeldavaks pidanud. Samas me ei tea, milline oleks maailma võinud olla ilma Trumpi valitsemisajata.

Mõni ime siis, et niisama kirglikult, kui Trumpi toetajad ka seekord hääletavad tema jätkamise poolt, ootavad tema Ameerika vastasleer ning harjumuspärase poliitika toetajad üle kogu ilma tema vastaskandidaadi võitu. Marju Lauristin sotsioloogina teab, milline võib olla sellise kaliibriga riigijuhi mõju üle kogu maailma, sealhulgas ka Eesti kodukootud poliitikale: maailma „peamise klouni" võimulejäämine annab signaali ka Eesti populistidele ja nende toetajatele, et nad on õigel teel.

Eesti rahvusvahelise tuleviku seisukohalt tähendaks Joe Bideni võit naasmist varasemast tuttava ja harjumuspärase poliitilise süsteemi juurde, samas ei jääks me hätta ka Trumpi võidu korral, sest tema poliitiline käekiri on juba eelmisest ametiajast tuttav.

Küll aga on USA seekordsed valimised märgiks nii ameeriklastele kui ka meile, et valimistulemus sõltub igaühest meist – need, kes viitsivad hääletama minna, määravad oma riigi tuleviku kuni järgmiste valimisteni ja võibolla pikemakski ajaks. Need, kes valimas ei käinud, süüdistagu iseennast, tagantjärele rusikatega vehkimine ei maksa poliitikas midagi.