Linnar Priimägi | Abielu ja perekond 

Kinsey raport (1948) tõesti tõstis protsendi kümne peale. XX sajandi algul rääkis Magnus Hirschfeld minu mäletamist mööda poole või koguni kolmveerandi võrra vähemast hulgast, aga eks aeg tee oma töö. Ning üldse, mis see protsent siin loeb?

Lugu paistab palju tõsisem. Mõisted aetakse sassi. Ei eristata „perekonda“ ning „abielu". Selle semantilise segaduse tormis ründavad nüüd omad Püha Kiriku liikmedki ─ meil Eestis näiteks Markus Järvi, neil seal prelaat Carlo Maria Viganò ─ Kristuse asemikku maa peal, Franciscust. Kuidas nad julgevad! Vähemalt moraali küsimustes kehtib paavsti ilmeksimatuse põhimõte. Või tühistas selle keegi vahepeal?

Ja paavst ei eksigi. Ta räägib ainult sellest, et samasoolised võivad registreerida ennast ilmaliku perekonnana. Ta ei ütle, et nende perekondlikku kokkukuuluvust tuleks pühitseda kiriklikuks sakramendiks. Nii et rahunege, Markus Järvi, ja lugege Kristuse vikaari sõnumit selge silmaga.

Mart Haber kirjutab sama postituse sarjas: „Mina olen abielus mehega ja meil on kaks last. (Hästi armsad põnnid, nägin neid suvel, nüüd kindlasti juba hoopis tragid.) Meie abielu on registreeritud ka Eestis.“ ─ Stopp!

Abielu ei registreerita, registreerida saab perekonda. (Ja mul ainult hea meel, et teie perekonnal ─ Mart, Taivo, Hilda ja Hubert ─ hästi läheb.) Aga abielu ei saa „registreerida", abielu saab ainult kiriklikult õnnistada. Mitte ükski ilmalik instants ei saa „sõlmida abielu". Perekond registreeritakse perekonnaseisuaktide büroos, aga abielu sõlmitakse Jumala palge ees kirikus.

Paistab, et EKRE korraldab rahvahääletuse nüüd samuti abielu küsimuses. Pidage hoogu, poisid! Katekismuses seisab kirjas: „Ilmalikud ülemad ei või vaimulikku võimu anda, sest et nad ise seda ei oma.“ Roma locuta, causa finita. Kuidas saab konstitutsiooni sisse kirjutada sakramenti? Täiustatagu pigem perekonnaseadust, nii et ilmalikus keeles „hundid söönud ja lambad terved“ või vaimulikus keeles „kirik keset küla".

Abielu on sakrament, perekond on aliment. Jah, perekond saab lahutuse sisse anda, aga abielu kestab surmani. „Kui ilmalik kohus ühe abielu lahutab ja lahku läinud abikaasadele lubab jälle abielluda, siis ei maksa see luba Jumala ja Kiriku ees midagi.“