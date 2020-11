Eesti uudised RATASES PETTUNUD! Koroonaskeptikust keskerakondlane loob omapäi vastupanuliikumist Viljar Voog , täna, 11:06 Jaga: M

REISISELL: Tanel Gabtšenko jõudis kevadel Jamaicalt tagasi enne reisipiirangute kehtestamist. Nüüd kardab ta, et ilma koroonavaktsiinita teda enam reisile ei lubatagi. Foto: Erakogu

„Mis tähendab vastupanuliikumine? Kui meie riigijuhtimissüsteem liigub ühes suunas, siis see ei tähenda, et mina peaksin liikuma samas suunas. Kindlasti on seal palju asju, millega mina ei ole nõus,“ ütleb Tanel Gabtšenko, kes otsib sotsiaalmeedias vaktsiinivastaste grupis kamraade. „Õiglus tuleb seada taas jalgadele ning peame targalt ning tasakaalukalt tagasi võitma meie õiguse ja vabaduse. Tulevik on meie endi kätes,“ kõlab tema üleskutse.